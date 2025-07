Finestre dipinte a Genova e in Liguria: da dove nasce questa tradizione?

Genova – Talvolta sono parecchio sbiadite, altre volte sono dei veri e propri capolavori. Le finestre dipinte sono una caratteristica di Genova e di gran parte della Liguria.

Per chi abita e vive da sempre nella nostra regione non sono una grande novità, ma basta andare nelle altre parti d’Italia per notare le differenze e per capire quanto esse facciano parte della tradizione ligure.

La domanda sporge spontanea: come mai a Genova e in Liguria ci sono così tante finestre dipinte sui palazzi?

Per trovare la riposta bisogna fare un lungo salto indietro nel tempo e arrivare fino alla fine del Settecento. Per la precisione al 1798, quando la Repubblica di Genova per aumentare le entrare nelle proprie casse decise di inserire una nuova tassa che andava a colpire – teoricamente – le persone e le famiglie più benestanti e, in particolare, le loro abitazioni: le case con almeno sei finestre sarebbero state tassate.

Questo venne deciso, appunto, per andare a ‘colpire’ le persone più ricche, seguendo il ragionamento che le case con più finestre sarebbero state anche quelle più grandi e, di conseguenza, sarebbero appartenute alle famiglie benestanti.

Per evitare di incorrere in pagamenti ulteriori, molte persone decisero così di murare una o più finestre. La maggior parte di loro, però, trovò uno stratagemma per conferire dall’esterno un aspetto gradevole all’edificio, disegnando delle finestre dipinte al posto di quelle che erano appena state murate.

Questo diede il via alla tradizione, che prosegue fino ai giorni nostri rendendo speciali molti palazzi genovesi e mostrando delle vere e proprie opere d’arte ai passanti.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]