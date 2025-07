Genova, grave il ragazzino travolto davanti alla Sciorba

Genova – Migliorano ma restano comunque gravi, specie per gli effetti a lungo termine, le condizioni del ragazzino di 11 anni travolto ieri pomeriggio lungo la strada che costeggia l’impianto sportivo della Sciorba, in via Merello, nel quartiere di Molassana.

Il ragazzino è stato travolto da un’auto e ha riportato una brutta frattura scomposta ad una gamba e un trauma toracico molto serio.

Soccorso da passanti prima e poi dall’automedica del 118 e dall’ambulanza, il ragazzino è stato trasferito in codice rosso, il più grave, all’ospedale Gaslini dove i medici hanno fatto tutto il possibile per evitare che lesioni si trasformassero in danni irreparabili.

Le condizioni del piccolo travolto sono abbastanza buone ma le ferite molto gravi.

In corso la ricostruzione dell’incidente nella via che costeggia sul lato a monte la Sciorba e che non è una via ad alto scorrimento. Proprio la presenza dell’impianto sportivo, frequentato ogni giorno da centinaia di bambini con i loro genitori, meriterebbe, secondo molti osservatori, particolare attenzione alle misure di sicurezza.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17,30.