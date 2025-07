Apnea, record per la genovese Simona Auteri che scende a – 79 metri

Riva del Garda – Nuovo record per la genovese Simona Auteri, campionessa di apnea e portacolori del Centro Sub Riviera dei Fiori. L’atleta genovese è scesa a quota – 79 m nell’assetto costante con pinne, battendo il precedente record mondiale di 3 m. Un successo ancora più importante perché arriva dopo una brutta influenza che le aveva bloccato i seni nasali importantissimi per la “compensazione” durante la discesa verso il fondo.

“E’ il mio quarto record del mondo in lago – ha spiegato Simona Auteri – L’influenza dei giorni scorsi mi aveva tolto le forze e bloccato i seni nasali. Grazie alla respirazione pranayama a narici alternate, sono riuscita a liberare i seni e a compiere il tutto nel

migliore dei modi”.

Il record è stato ottenuto in occasione dei Campionati Italiani Open di Apnea Outdoor, organizzati dalla FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato) in collaborazione con la ASD Gruppo Sommozzatori Riva.

Ben sei record del mondo CMAS (Confederazione Mondiale Attività Subacquee), di cui uno paralimpico.

Nello specchio d’acqua antistante il porto di San Nicolò di Riva del Garda (TN) Simona Auteri, Davide Carrera, Martino Valsangiacomo, Alessandro Cianfoni, Anna-Karina Schmitt e Michele Usai hanno dimostrato prestazioni straordinarie in assetto costante con pinne e in assetto costante senza attrezzi in lago.