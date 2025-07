Savona, nubifragio in mattinata: allagamenti in città

Savona – Un vero e proprio nubifragio si è abbattuto sul savonese a partite dalle prime ore della mattinata odierna, domenica 20 luglio. Oltre a causare problematiche e disagi alle strutture degli stabilimenti balneari a Spotorno e dintorni, locali allagamenti si segnalano anche in città a Savona. Diverse le zone coinvolte: da via Stalingrado a via Nizza e via XX Settembre.

L’acqua ha invaso anche alcune cantine e gli androni di alcuni palazzi, oltre a causare la caduta di alcune moto in sosta e a ribaltare alcuni bidoni di spazzatura presenti sulla carreggiata.

Fortunatamente, non si registrano persone rimaste ferite o coinvolte direttamente dagli allagamenti, ma sono decine gli interventi dei Vigili del Fuoco tra quelli che sono già stati effettuati e quelli che avverranno nelle prossime ore.

Intanto, allagamenti si sono segnalati anche lungo l’Autostrada A10, specialmente tra Savona e Albisola.

