Autostrade, cadono pietre e pezzi di tubi anche dal viadotto dell’A12 a Nervi?

Genova – Colpi sordi, frammenti di cemento misto ad acqua che cadono dall’alto e parti di tubatura che si schiantano a terra. E’ quanto lamentano alcuni residenti della zona di via Molinetti, a Nervi, la stretta stradina che conduce verso i laghetti dell’omonimo quartiere.

L’origine del materiale precipitato dal cielo sarebbe il soprastante viadotto Nervi dell’autostrada A12 Genova-Livorno.

Residenti che hanno denunciato gli episodi sui social, raccontando di alcune pietre e parti di una tubatura che sarebbero precipitate dal sovrastante viadotto.

Fortunatamente, non si registrano persone rimaste ferite o colpite dagli oggetti piovuti dal cielo, ma cresce la paura di abitanti della zona per episodi di questo genere che in passato si sono segnalati anche in altre zone della Liguria: l’ultimo di questi è avvenuto ad inizio luglio, quando dei pezzi di impalcatura sono caduti dal viadotto Bisagno e hanno danneggiato alcune auto in sosta.

I residenti hanno chiesto un sopralluogo della Polizia Locale affinchè vengano effettuati gli accertamenti necessari.

Segnalazioni anche per gli enormi piloni che sorreggono il viadotto e che sono ispezionabili dall’interno. Le porte di accesso ai piloni sarebbero state sfondate o comunque sarebbero facilmente apribili e persone entrerebbero con una certa costanza all’interno degli spazi per bivaccare e persino per accendere fuochi.

I segnalatori si domandano se l’accensione di fuochi all’interno dei piloni possa essere causa di problemi di stabilità e quale sicurezza vi sia se l’accesso a malintenzionati potenziali è completamente libero e senza alcun ostacolo.

(foto di Dario Di Giorgi)

