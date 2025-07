Genova, grossa tromba marina al largo di Voltri

Genova – Una grossa tromba marina si è formata al largo di Voltri, nel ponente genovese e si avvicina pericolosamente a terra.

La segnalazione dai residenti della zona che, aprendo le finestre, hanno visto “in diretta” la formazione del maestoso fenomeno naturale.

Correnti d’aria umida che incontrano aria molto calda danno vita a movimenti rotatori come le trombe d’aria o di mare.

Le previsioni meteo hanno convinto Arpal a prolungare l’allerta meteo gialla sino alle 18 e alcune previsioni di altri centri Meteo annunciavano anche la possibilità, che ora si concretizza, di trombe d’aria e fenomeni anche piuttosto intensi.

Fortunatamente il piccolo tornado si è dissolto al largo senza interessare la costa come altre volte era avvenuto con danni e disagi.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]