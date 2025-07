Genova, incidente in via Siffredi e rallentamenti per i traghetti

Genova – Non inizia nel migliore dei modi la settimana per il traffico genovese che già alle 6 del mattino deve fare i conti con un incidente stradale in via Siffredi, nel quartiere di Sestri Ponente e con gli ormai consueti rallentamenti del traffico, tra l’uscita di Genova Ovest dell’autostrada A10 Genova – Ventimiglia e i varchi portiali per il flusso di camion diretti al Porto e per quello in entrata e in uscita dal Terminal dei Traghetti.

Disagi che si ripercuotono sulla viabilità, già precaria, che dal ponente cittadino conduce al centro.