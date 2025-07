Genova, lite tra ubriachi a Punta Vagno, 2 arresti

Genova – Erano usciti di recente di progione e ci torneranno in fretta i due giovani di 27 e 21 anni fermati ed arrestati, ieri sera, per aver infastidito i passanti dopo una abbondante bevuta, in via Mario Cappello, vicino al depuratore di Punta Vagno e dopo essersi malmenati in una rissa scatenata tra loro per motivi tutti da chiarire.

Momenti concitati, ieri sera, presso la spiaggia libera di Punta Vagno, nel quartiere della Foce.

Due giovani appena usciti dal carcere hanno bevuto troppo e dopo aver molestato i bagnanti presenti sulla spiaggia e poi si sono azzuffati tra loro.

Incuranti dell’arrivo degli agenti i due hanno aggredito anche loro cercando di colpirli con calci e “sputi”.

Dopo aver sedato la lite, nel tragitto verso la Questura, il 27enne ha danneggiato la portiera della volante, ferito con un calcio un agente e si è rifiutato di procedere alla sua identificazione.