Genova, prende a calci la porta della ex moglie, arrestato

Genova – Ha violato il divieto di avvicinamento alla ex moglie e il braccialetto elettronico che gli era stato imposto ha subito segnalato la violazione agli agenti che si sono precipitati nell’abitazione trovando il giovane, un 22enne, che stava prendendo a calci la porta di casa.

Manette ai polsi del giovane allergico alle regole e arresto immediato per aver violato la disposizione del giudice di non avvicinarsi a meno di 500 metri dalla ex e dai luoghi da lei frequentati.

Lui non vuole accettare la fine del rapporto e lei ha paura dei suoi modi violenti che ieri sera, in via Ventotene, nel quartiere di Oregina, sono tornati evidenti e gli hanno procurato nuovi guai e probabilmente gli spalancheranno le porte del carcere.