Meteo Liguria, inizio settimana con tempo instabile

L’anticiclone che proteggeva il Nord Italia e la Liguria dalle perturbazioni si sposta leggermente più a Sud lasciando spazio a veloci impulsi perturbati. Attesa quindi una settimana all’insegna del tempo variabile con passaggi perturbati, alternati a pause soleggiate e temperature miti.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, lunedì 21 luglio 2025:

Dopo l’aumento della copertura nuvolosa nel corso della nottata sul Centro-Levante regionale con piogge intermittenti anche a carattere di rovescio, localizzate principalmente nelle aree interne e sulle dorsali dei versanti marittimi, in arrivo schiarite via a via più ampie spostandosi verso Ponente fino ad avere cieli poco o parzialmente nuvolosi sul Savonese Occidentale e Imperiese.

Pomeriggio e sera che trascorreranno sulla falsariga della mattinata: Cieli molto nuvolosi sui settori interni centro-orientali con possibili piogge deboli intermittenti; Schiarite in costa (escluso il settore centrale, ove saranno possibili deboli piogge e nuvolosità più serrata),più ampie nel corso della serata e cieli poco nuvolosi sull’estremo Ponente e sui versanti padani Occidentali.

Venti generalmente moderati da Sud-Ovest a Ponente e da Sud/Sud-Est sul Centro-Levante. Rinforzi tra tardo pomeriggio e serata al largo delle coste Ponentine con raffiche localmente superiori ai 60 Km/h.

Mare da mosso a molto mosso in mattinata con onda lunga da Sud-Ovest a Levante. Molto mosso o localmente agitato tra tardo pomeriggio e sera; L’aumento sarà parzialmente legato al rinforzo della ventilazione, progressivamente da Ponente a Levante.

Temperature stazionarie nei valori minimi; In lieve diminuzione nei valori massimi, specialmente sul Centro-Levante. Aumento serale sull’Imperiese, in particolare nelle vallate soggette a “compressione”

Sulla costa temperature minime tra +18°C/+24°C e massime tra +24°C/+30°C.

Nell’interno temperature minime tra +11°C/+19°C e massime tra +20°C/+29°C.