Varazze, tre maranza minorenni rapinano un 14enne, denunciati

Varazze (Savona) – Sono stati individuati ed arrestati i tre minorenni che nella notte tra venerdì e sabato hanno rapinato un 14enne di Savona. I tre, residenti in provincia di Pavia, sono in vacanza in Liguria ed hanno accerchiato e terrorizzato la vittima costringendola a consegnare il portaffogli contenente del denaro.

Una bravata che costerà molto cara visto che i carabinieri, chiamati dal ragazzino che ha fornito una descrizione molto precisa dei suoi aggressori, li hanno individuati poco lontano e li hanno fermati trovandoli in possesso della refurtiva.

Restituito il portafogli al derubato, i tre sono stati denunciati per rapina.