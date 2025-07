Genova, picchia e maltratta per anni la moglie: 35enne nei guai

Genova – Ha maltrattato per più di due anni la moglie, spesso anche davanti ai figli piccoli. Minacce, botte, insulti e maltrattamenti vari che si sono susseguiti fino ad un paio di settimane fa, quando le forze dell’ordine sono intervenute e hanno messo fine alle ripetute violenze.

Il colpevole è un uomo di 35 anni, che per anni ha vessato la moglie e che quindi è stato oggetto di una misura di allontanamento da casa con obbligo di braccialetto elettronico.

Diversi episodi si erano già verificati negli scorsi anni, tanto da richiedere già in passato l’intervento delle forze dell’ordine. Il tutto, però, almeno inizialmente, si era tramutato in un nulla di fatto.

Adesso, proprio dopo l’episodio delle ultime settimane, le indagini hanno permesso di ricostruire gli avvenimenti degli ultimi anni e di predisporre le misure necessarie nei confronti dell’uomo.

