Bogliasco, donna aggredita e rapinata alla stazione

Bogliasco (Genova) – Stava aspettando tranquillamente il treno quando è stata aggredita, strattonata e rapinata da due giovani che l’hanno anche spinta a terra mentre fuggivano. Brutta esperienza per una donna che ieri pomeriggio, giovedì 24 luglio, si trovava nella stazione di Bogliasco in attesa di partire.

La donna è stata assalita da due giovani che l’hanno derubata per poi fuggire di corsa verso il centro del paese della riviera ligure di levante.

Le urla della donna hanno richiamato l’attenzione dei passanti che hanno subito chiamato il numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto i carabinieri.

Grazie alla descrizione particolareggiata dei rapinatori e all’uso delle telecamere di sorveglianza i militari hanno rapidamente individuato i due rapinatori in via Cavour e li hanno arrestati.

La donna ha così potuto riavere il maltolto in ospedale, dove era stata accompagnata per accertamenti a seguito della caduta a terra.

