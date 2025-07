Carrefour venduta all’italiana NewPrinces

Genova – Carrefour cambia proprietario e viene acquisita dall’italiana NewPrinces S.p.A.

La multinazionale italiana del settore alimentare con sede a Reggio Emilia ha infatti annunciato di aver firmato un accordo vincolante con Carrefour per acquisire il 100% delle quote di Carrefour Italia con un accordo da quasi 1 miliardo di euro.

La notizia della vendita della parte italiana della catena internazione dei supermercati circolava da tempo tra molte perplessità per via delle decisione del gruppo francese di vole vendere “per intero” la filiale italiana che conta 1200 supermercati e quasi 18mila dipendenti.

Cifre che si consideravano “proibitive” per il mercato italiano, già considerato “saturo” per poter accogliere in nuovo player.

Ed invece le indiscrezioni erano corrette e oggi l’annuncio della cessione.

L’italianissima NewPrinces detiene infatti i marchi come Giglio, Polenghi Lombardo e Delverde e con l’acquisizione di Carrefour Italia diventa il secondo gruppo italiano nel settore food per fatturato e il primo operatore in termini occupazionali.

Il patron del gruppo Angelo Mastrolia ha annunciato di voler mantenere intatto il patrimonio di lavoratori e di voler valutare anche il ritiro delle 170 mobilità decise da Carrefour prima della cessione.