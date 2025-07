Genova, addio alla Navetta del Centro Storico, AMT: costi insostenibili

Genova – Ultime corse domenica 27 luglio per la “Navetta” elettrica del centro storico fortemente voluta dalla precedente amministrazione in Comune.

Una decisione che arriva dopo l’analisi dei costi-benefici da parte di AMT che aveva istituito il servizio sperimentale nel febbraio 2021 nell’ambito degli interventi del Piano Integrato del Centro Storico – Caruggi.

“Al termine della sperimentazione – si legge nella nota diffusa da AMT – che ha consentito di

ricavare dati di utilizzo nel lungo periodo accurati e attendibili, la domanda non è risultata tale da sostenere il mantenimento del servizio stesso. Di conseguenza, dopo un’attenta valutazione sia dell’impegno economico necessario per continuare a garantire il servizio, sia del complessivo riscontro sul territorio, anche il bilancio costi-benefici non risulta sostenibile”.

Il servizio permetteva di effettuare un percorso nel centro storico utilizzando vetture elettriche appositamente individuate per il servizio. La navetta era disponibile gratuitamente per turisti e genovesi, dal lunedì alla domenica, dalle 7:30 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 20:00, con una corsa ogni 30 minuti.

In molti avevano contestato la spesa a fronte dei “numeri” delle persone trasportate.

Alessandro Terrile, all’epoca capogruppo del PD in Comune aveva criticato l’operazione parlando di costi di circa 13 euro a passeggero trasportato.

Oggi arriva la decisione di AMT di interrompere l’esperimento anche in ragione dei ben noti problemi economici dell’azienda.