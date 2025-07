Genova, AMT riporta il 42 in piazza Dante, stop a piazza Fontane Marose

Genova – Il percorso della linea 42 dell’autobus AMT torna alle origini e da Boccadasse tornerà a fare capolinea in piazza Dante anzichè “allungare” sino in piazza Fontane Marose come aveva chiesto la precedente amministrazione comunale con iniziativa dell’ex assessore alla Mobilità Antonino Sergio Gambino e dell’ex assessore al Commercio Paola Bordilli.

Una decisione presa da AMT a seguito dell’analisi dei “flussi” e dei “costi-benefici” che ha portato a valutare l’interruzione della sperimentazione.

In una nota AMT fa sapere che “si è conclusa la fase sperimentale dell’estensione della linea 42 fino a piazza Fontane Marose. Dall’analisi dei dati relativi al numero dei passeggeri trasportati nel tratto de Ferrari-Fontane Marose, ricavati nel

periodo di sperimentazione (tra il 27 gennaio e il 27 luglio), non sono emersi elementi sufficientemente

rilevanti per giustificare la prosecuzione del servizio nella modalità attuale.

Di conseguenza, a partire da lunedì 28 luglio, la linea riprende il proprio percorso originario, con il

capolinea diretto in piazza Dante da via XX Settembre, migliorando così anche la frequenza delle corse.

Il percorso della linea 42 quindi torna a essere il seguente:

Direzione centro: i bus, giunti al termine di via XX Settembre, proseguono per via Dante e piazza Dante,

dove effettuano capolinea.

Direzione levante: percorso invariato.

AMT ricorda inoltre che la tratta de Ferrari-Portello è già servita dalle linee 18, 18/, 20, 35, 35/, 39 e 40, mentre la tratta Fontane Marose-de Ferrari dalle linee 20, 35, 35/ e 36.

Nelle ultime ore AMT ha stoppato un altra iniziativa sperimentale della precedente amministrazione, la Navetta del Centro storico con la motivazione che i costi sostenuti non trovano giustificazione.