Imperia, tartaruga marina in difficoltà, salvata

Imperia – Una tartaruga marina è stata avvistata dal personale di una imbarcazione delle Guardia di Finanza mentre cercava di immergersi senza riuscirci e per questo è stata soccorsa e trasferita nelle vasce curatoriali dell’Acquario di Genova.

Nel pomeriggio di ieri, 24 luglio, una tartaruga Caretta caretta è stata soccorsa al largo della città di Imperia. All’equipaggio del servizio navale della Guardia di Finanza che l’ha avvistata è parso che avesse difficoltà a immergersi – sintomo di una possibile malattia all’apparato respiratorio – e così è stato richiesto l’intervento degli esperti chiamando l’Acquario di Genova e, in loco, l’associazione Delfini del Ponente, in possesso dell’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

La tartaruga è un esemplare di 58 cm di lunghezza e 55 cm di larghezza e del peso 25,6 kg.

L’animale è stato trasferito all’Acquario di Genova grazie agli agenti dei Carabinieri Forestali del Nucleo CITES di Imperia ed è stato preso in cura dallo staff medico-scientifico della struttura genovese.

È stata effettuata una prima visita sulla tartaruga Caretta caretta, attualmente in buone condizioni generali. Sono in corso ulteriori accertamenti per approfondire il suo stato di salute. Non appena la tartaruga sarà nelle condizioni di farlo verrà liberata in mare come già avvenuto per moltissimi altri esemplari.

L’Acquario di Genova interviene sulle tartarughe marine in difficoltà dal 1994 e dal 2009 è referente istituzionale per la Regione Liguria per il recupero delle Caretta caretta (accordo Stato-Regioni). Nel 2017 è stato riconosciuto ufficialmente come centro di recupero e lunga degenza delle tartarughe marine dal Ministero della transizione ecologica.

In questo periodo nel mar Ligure c’è una presenza particolarmente numerosa di tartarughe che, come lo scorso anno, scelgono le spiagge liguri per deporre le uova.

Già otto i nidi che sarebbero 9 se alcune persone che evidentemente non conoscono la vita delle tartarughe di mare e nemmeno le regole per osservare la Natura, non avessero spaventato una tartaruga salita sulla spiaggia di Alassio per nidificare.