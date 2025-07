Jonathan Forzan, ancora ricerche a Riva Ligure per il ragazzo scomparso

Riva Ligure (Imperia) – Ancora ricerche senza sosta per Jonathan Forzan, il giovane di 31 anni scomparso apparentemente nel nulla lo scorso 22 luglio a Riva Ligure, nell’imperiese.

Il ragazzo risulta uscito da casa della nonna al mattino, in costume da bagno e ciabatte da mare ma di lui si perdono le tracce sulla spiaggia dove i cani molecolari hanno trovato le calzature da mare.

Un testimone, un bagnino della zona, avrebbe dichiarato di aver visto Jonathan, che è un volto conosciuto a Riva Ligure, allontanarsi dalla spiaggia scalzo sul lungomare.

Una circostanza confermata in parte dalle riprese di una telecamera della zona che riprendono il testimone nell’orario che ha indicato ma non mostrano il giovane scomparso che probabilmente si trovava su un lato della strada che non è inquadrato.

Il giovane aveva le ciabatte al momento di uscire da casa dei nonni e dunque non si capisce perché camminasse scalzo. Potrebbe essere intervenuto un malore o uno stato confusionale.

L’orario del presunto avvistamento collocherebbe Jonathan Forzan lontano dalla spiaggia – e quindi non in mare – un’ora dopo l’essere uscito da casa.

Cresce il mistero e la preoccupazione dei familiari che sperano che il giovane venga ritrovato e riportato a casa sano e salvo.

Il ragazzo era solito tuffarsi in mare al mattino, prima di iniziare la giornata e lo scorso 22 luglio aveva diversi appuntamenti ai quali, però, non si è presentato. Inoltre il telefonino squillava a vuoto e nessuno ha più risposto.

Le ricerche proseguono in mare e anche a terra, lungo il percorso segnalato ma anche nel resto della cittadina e nei dintorni.

Chi avesse notizie o elementi utili alle ricerche è pregato di contattare il 112 o di presentarsi alle forze dell’ordine anche con eventuali riprese video di telecamere di sorveglianza che potrebbero aver ripreso Jonathan Forzan dal momento della scomparsa.

Il ragazzo indossava un costume arancione.

