Recco piange la scomparsa di Biagio Palombo della celebre Baracchetta

Recco piange la scomparsa di Biagio Palombo, fondatore, nel 1975 della celebre “Baracchetta”, meta degli appassionati delle mitiche focaccette.

A darne notizia la pagina Facebook della Pro Loco di Recco che ha scritto:

“Un altro pilastro storico del nostro sodalizio oggi ci ha lasciato.

Possiamo solo dirti: ciao Biagio.

Siamo certi che anche in cielo starai impastando, preparando focaccine e focaccette, come solo tu sapevi fare.

Il tuo sorriso, la tua passione e la tua presenza rimarranno sempre con noi”.

Protagonista di mille iniziative, Biagio Palombo aveva voluto il suo locale, la conosciutissima ed apprezzata “Baracchetta” proprio sul lungomare di Recco, in una posizione splendida mantenuta anche con i lavori di ristrutturazione della “terrazza” sul mare e del porticciolo.

Sono in molti ad accostare le prelibate focaccette all’estate della Liguria e a condividere la decisione della Guida del Gambero Rosso di includere “La Baracchetta di Biagio” tra gli appuntamenti imperdibili con lo street food ligure.

——————————————————————————————————

