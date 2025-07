Genova, frontale auto-moto in via Cavallotti, due feriti

Genova – Incidente stradale, ieri sera, in via Cavallotti, nel quartiere di Albaro, nel levante genovese. Intorno alle 23,45 un’auto ed una moto si sono scontrate quasi frontalmente nei pressi dell’incrocio con via De Gaspari.

Un ragazzo ed una ragazza che viaggiavano sul mezzo a due ruote sono finiti a terra riportando alcune ferite.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza 3-266 della Croce Bianca Genovese, una seconda ambulanza e l’automedica del 118 Golf 2 .

Fortunatamente le condizioni dei due feriti sono apparse meno gravi del previsto e i due, soccorsi e stabilizzati, sono stati traferiti in codice giallo all’ospedale San Martino.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, già presente poco distante, per i rilievi e la gestione della viabilità e dei numerosi astanti. Presente anche una pattuglia della Polizia di Stato in transito.