Genova, lunedì sera altri abbattimenti di alberi a Brignole

Genova – Le motoseghe torneranno ad abbattere gli alberi dei giardini di Brignole e lo faranno a partire dalle 21 di lunedì 28 luglio. Previsto l’abbattimento di altri tre dei maestosi e quasi centenari pini che ombreggiano viale Paolo Thaon di Revel, a Brignole già falcidiati da un altro contestatissimo provvedimento della precedente amministrazione comunale.

Il provvediemento – si legge in una nota, è stato deciso “a causa della gravità delle lesioni riscontrate a seguito dell’indagine a trazione controllata e vista l’impossibilità di attuare una riduzione della chioma”.

Una scelta che le associazioni ambientaliste e di difesa del patrimonio paesaggistico contestano perché non è stata offerta la possibilità di partecipare con propri tecnici alle perizie e non viene lasciato il tempo di organizzare una contro-verifica da parte di tecnici specializzati che in altre città d’Italia hanno proposto soluzioni conservetive che hanno salvato dall’abbattimento molti alberi.

Le associazioni promettono battaglia ed è probabile che, a Brignole, lunedì sera non ci saranno solo gli addetti agli abbattimenti.

«Dispiace dover abbattere questi alberi, ma è una decisione inevitabile – afferma l’assessore comunale al Verde, Francesca Coppola – la relazione tecnica rileva un rischio concreto e non potevamo permetterci di aspettare: non veniva garantita la sicurezza per chi ogni giorno attraversa quella zona. Di qui la scelta di procedere e di darne, il prima possibile, comunicazione alla cittadinanza».

«È stata verificata una scarsa capacità di ancoraggio al terreno che pregiudica la stabilità dell’intera pianta – spiega il presidente di Aster, Andrea Bassoli – i risultati della perizia hanno evidenziato con chiarezza un elevato rischio di crollo. I pini rientrano in una zona ad alta frequentazione e questo impone un controllo frequente delle piante. La sostituzione dei tre pini è comunque già programmata e verrà effettuata al termine della stagione estiva per garantire il perfetto attecchimento dei nuovi alberi».

L’assessorato al Verde e Aster hanno confermato che è allo studio una strategia sempre più condivisa per la gestione e la cura del verde cittadino.

«Vogliamo che il verde in città sia curato con sempre maggiore attenzione e sensibilità, progettato con visione e che la comunicazione sia fatta con trasparenza e in modo costante e capillare – riprende l’assessore Coppola – Comune e Aster hanno già avviato un lavoro che consenta di informare tempestivamente, di spiegare le ragioni degli interventi e di coinvolgere di più la cittadinanza e le associazioni ambientaliste».

Un provvedimento di cui, però, le associazioni ambientaliste e di tutela del paesaggio non hanno traccia.

“Per dialogo – spiegano – noi intendiamo che le due parti si avvisano per tempo e si danno il tempo per avere una contro perizia che possa far emergere delle eventuali discrepanze.

Appare quantomeno inverosimile che decine di alberi che per quasi un secolo sono cresciute senza manutenzione siano improvvisamente diventate pericolose al punto da dover essere abbattute. Noi chiediamo la pubblicazione delle perizie prima del taglio e con le tempistiche necessarie a far intervenire un tecnico qualificato con apparecchiature che, ci risulta, non vengono usate per queste “sentenze”. Ci si deve mettere d’accordo sulle regole del dialogo oppure, semplicemente, non è un dialogo ma la solita comunicazione a senso unico e senza possibilità di replica, esattamente come accadeva prima”.

Dopo l’abbattimento degli alberi i viale Thaon di Revel è previsto nei giorni successivi il taglio inesorabile di tre lecci di viale Caviglia che sarebbero compromessi da un forte attacco di «cerambice», le cui larve scavano gallerie all’interno del tronco. L’intervento è stato autorizzato dalla Soprintendenza.

Sulla sua pagina Facebook, Andrea Carratù, ex presidente del Municipio Centro Est ed attuale responsabile organizzativo della Lega Liguria – ha riposto all’assessore Francesca Coppola con un post:

“L’assessore Coppola – scrive Carratù – ha la memoria, a un anno, un pochino problematica Se penso a quanti tavoli, commissioni, mozioni, etc. ha fatto e proposto per non far tagliare alberi malati e comunque problematici. Uhhh! Non sono mai riuscito a convincerla che i tecnici non davano giudizi a vanvera, ora da assessore ha cambiato atteggiamento. Lineare”.

In questi giorni, a Cornigliano, sono iniziate le operazioni di abbattimento di alberi che da almeno 50 anni adornavano piazza Massena causando una forte protesta dei residenti.

