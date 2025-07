Genova, code e rallentamenti in via Bobbio a causa dei lavori

Genova – Ancora code, rallentamenti e tanti disagi, in via Bobbio, nel quartiere di Staglieno, a causa del cantiere che da settimane causa la riduzione ad una sola corsia per senso di marcia dall’uscita del casello di Genova Est verso Marassi, lungo il torrente Bisagno.

La presenza di ben due agenti della polizia locale non riesce a risolvere la difficile situazione considerando che la strada è spesso appesantita dal traffico anche quando si può viaggiare su tutte le corsie sgombere.

Residenti e cittadini costretti ad usare l’auto sperano che i lavori procedano più velocemente nel timore che la situazione sia ancora tale quando terminerà il periodo delle ferie ed il traffico cittadino tornerà ad aumentare sensibilmente.