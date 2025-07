Genova, stasera e domani chiusura pomeridiana della metropolitana

Genova – Altre due chiusure anticipate della metropolitana ma, contrariamente a quanto accade solitamente, non durante le ore serali, bensì già per quelle pomeridiane.

Il servizio sarà sospeso anticipatamente lunedì 28 e martedì 29 luglio. Le ultime corse sono in programma alle ore 16:45 dalla stazione di Brin e alle ore 17:09 da quella di Brignole.

É in programma, specifica Amt, il completamento degli interventi di manutenzione straordinaria sugli scambi della stazione Principe.

I collegamenti sulla tratta Brignole – Dinegro sono assicurati dalle linee urbane 18, 18/, 20 e dal serale 618; i collegamenti per la Val Polcevera sono garantiti dalle linee bus 7, 8 e dalla linea serale 9. I tempi di percorrenza rispetto alla metropolitana sono allungati.

