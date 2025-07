Meteo Liguria, tornano le nuvole e i temporali, specie sul Levante

Torna un nuovo impulso instabile e dopo una domenica sostanzialmente caratterizzata da condizioni di tempo stabile e cielo per lo più sereno, in Liguria tornano le nuvole e la possibilità di precipitazioni anche a carattere temporalesco.

Un miglioramento è però atteso già a partire dalla tarda mattinata, specie sul ponente e sul centro della nostra regione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, lunedì 28 luglio 2025:

Nuvolosità in aumento già dalla nottata con prime precipitazioni a carattere di rovescio o temporale sui settori padani centro-occidentali.

Precipitazioni e temporali che interesseranno lo Spezzino in mattinata, con precipitazioni intense e possibili grandinate e colpi di vento in prossimità dei nuclei più intensi. Miglioramento delle condizioni meteo sul Centro-Ponente con ampie schiarite già a partire da metà/tarda mattinata e qualche fenomeno da instabilità pomeridiana tra Alpi Liguri e Marittime nelle ore pomeridiane.

Esaurimento dei fenomeni a Levante nelle ore centrali. Serata stabile e asciutta su tutta la regione.

Venti deboli variabili sullo Spezzino Centro-Orientale in mattinata. Deboli o moderati dai quadranti settentrionali sui settori Centro-Occidentali con raffiche localmente superiori ai 50 Km/h in mattinata nelle vallate esposte del Genovesato e del Savonese oltre che al largo delle coste Ponentine. Rotazione ai quadranti settentrionali a Levante a partire dalle ore centrali della giornata. Possibili colpi di vento in prossimità dei groppi temporaleschi.

Mare poco mosso o localmente mosso a Ponente. Molto mosso o localmente agitato in mattinata a Levante, in rapida scaduta pomeridiana ( specialmente sotto costa ).

Temperature minime stazionarie, massime in sensibile aumento sulle coste del settore Centro-Occidentale (complici fenomeni di “compressione” locale); In Lieve calo sullo Spezzino dopo il passaggio temporalesco. Stazionarie nelle aree dell’entroterra.

Sulla costa temperature minime tra +18°C/+23°C e massime tra +24°C/+31°C.

Nell’interno temperature minime tra +10°C/+17°C e massime tra +20°C/+28°C.