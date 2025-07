Genova – Auto in fiamme al Cep dove alcune macchine sono state avvolte dalle fiamme questa sera, nel piazzale del supermercato Lidl di via Montanella. Per cause ancora in via di accertamento alcune vetture hanno preso fuoco bruciando velocemente.

I vigili del fuoco, chiamati dai residenti della zona che vedevano una colonna di fumo alzarsi dal piazzale sono accorsi sul luogo e hanno inziato le operazioni di spegnimento.

Molta la paura, parecchi i danni ma al momento non risulterebbero feriti.

Le operazioni di specgnimento proseguono e poi partiranno le prime indagini per accertare l’origine del rogo.

notizia in aggiornamento