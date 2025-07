Genova, autobus AMT in fiamme a Bolzaneto

Genova – Si è accorto del fumo e delle fiamme che uscivano dal vano motore ed ha fermato il bus mettendo in salvo i passeggeri. Molta paura, tanti danni ma fortunatamente nessune ferito, questo pomeriggio, in via Pastorino, nel quartiere di Bolzaneto per un autobus che ha preso fuoco per cause da accertare.

i Vigili del Fuoco di Bolzaneto, sono intervenuti rapidamente e all’arrivo sul posto la fiamme erano localizzate nel vano motore e tutti i passeggeri erano già scesi e messi in salvo.

I Vigili del Fuoco hanno velocemente messo sotto controllo l’incendio limitando i danni. Nessun ferito né intossicato.