Meteo Liguria per previsioni di Arpal per domani, mercoledì 31 luglio

Una successione di deboli impulsi perturbati attraversala Liguria e mantiene fino a Venerdì condizioni di instabilità con prevalenza di sole, nubi a tratti consistenti, temporali o rovesci pomeridiani più probabili

sui rilievi.

Successivo peggioramento con cielo grigio e precipitazioni diffuse tra Sabato e Domenica mattina; poi, l’anticiclone dovrebbe riuscire a farsi spazio garantendo un inizio di settimana all’insegna del sole.

Le previsioni per domani, giovedì 31 luglio 2025

Cielo in prevalenza sereno sulla nostra regione. Sui rilievi cumuli pomeridiani a tratti consistenti con possibili isolati rovesci o temporali al più

moderati.

Vento in regime di brezza, anche tesa, sulle coste; deboli o moderati da settentrione, tendenti a disporsi da Sud in mattinata sui rilievi.

Mare poco mosso

Temperature stazionarie

Umidità sui valori medi stagionali.

Previsione per venerdì 1 agosto 2025:

Mattinata soleggiata; dal pomeriggio nubi basse di origine marittima andranno addensandosi soprattutto a Ponente dove saranno possibili isolati

rovesci sui rilievi e pioviggini la sera.

Venti deboli meridionali con brezze costiere, tendenti a disporsi da Est, Nord-Est la sera

Mare poco mosso

Temperature stazionarie o in calo le massime

Umidità su valori medio-alti