Savona, violente aggressioni e minacce in famiglia: diverse denunce nelle ultime settimane

Savona – Nel solo mese di luglio i Carabinieri di diverse stazioni della provincia di Savona hanno condotto indagini o raccolto denunce per diversi episodi di violenza domestica, maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e atti persecutori che hanno visto tra i protagonisti persone di diverse età.

Due anziani coniugi residenti in Val Bormida si sono rivolti ai militari dell’Arma per segnalare i comportamenti della figlia, che da tempo tormentava loro con minacce, insulti, aggressioni e pretese economiche. É così scattato il ‘codice rosso’ e un divieto di avvicinamento all’abitazione è stato predisposto nei confronti della donna.

Lo stesso giorno, sempre in Val Bormida, una donna è stata denunciata per violenza domestica per aver colpito al volto con il manico di una scopa il marito a margine di una lite.

Una decine di giorni dopo un giovane è stato denunciato per aver picchiato violentemente l’attuale fidanzato della propria ex compagna fuori da un locale. La vittima è stata trasportata all’ospedale e ha riportato delle ferite e delle lesioni guaribili in una quindicina di giorni.

Il giorno successivo, a Cairo Montenotte, una donna ha denunciato il convivente che l’avrebbe colpita con violenza al volto al culmine di una lite fratturandole il setto nasale.

Trenta giorni di prognosi, invece, per due donne che sono state picchiate dai rispettivi compagni, entrambi denunciati.

