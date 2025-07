Genova, dopo tre mesi il mare torna balneabile a Quinto

Genova – In attesa della comunicazione ufficiale da parte del Comune di Genova, sul sito di Arpal è stata di fatto annunciata la possibilità di fare nuovamente il bagno in spiaggia a Quinto, per la precisione nel tratto di 575 metri compreso tra il lato est del depuratore e via Divisione Acqui che era stato interessato dal divieto di balneazione dallo scorso 15 aprile.

I primi rilievi effettuati dai tecnici di Arpal – così come quelli che si sono susseguiti nelle settimane e nei mesi successivi – avevano evidenziato dei valori di Escherichia coli di molto superiori al limite consentito per leggere. Secondo quanto emerso nelle settimane successive, questi dati sarebbero stati riconducibili ad un guasto all’impianto fognario di un edificio. Adesso, però, il peggio sembra essere alle spalle.

