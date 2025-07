Meteo Liguria, ancora instabilità pomeridiana specie nell’entroterra

Il mese di luglio si chiude con una giornata caratterizzata da da instabilità pomeridiana più marcata nelle aree dell’entroterra e tempo più stabile e asciutto nei settori costieri. Un nuovo impulso veloce potrebbe portare ad un peggioramento nel fine settimana.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, giovedì 31 luglio 2025:

Mattinata con cieli sereni o poco nuvolosi sul Centro-Levante e velati a Ponente.

Nuvolosità in dissolvimento sotto costa tra tarda mattinata e ore centrali della giornata. Sviluppo cumuliforme in aumento sui settori interni e sulle dorsali montuose con i primi rovesci che andranno ad interessare la Val d’Aveto-Trebbia e il comparto delle Alpi Liguri e Marittime, oltre che i settori interni del Genovesato Occidentale, seppur marginalmente; In questa fase saranno possibili colpi di tuono e grandinate di piccole dimensioni, specialmente sull’Appennino di Levante.

Esaurimento dei fenomeni in serata con cieli sereni o al più velati su tutti i settori.

Venti deboli a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in nottata e mattinata e dai quadranti meridionali tra pomeriggio e serata.

Mare quasi calmo in mattinata su tutti i settori; Poco mosso o localmente mosso al largo delle coste Orientali tra pomeriggio e sera

Temperature stazionarie sia nei valori minimi che in quelli massimi. Forte escursione termica nelle conche e nelle vallate del profondo entroterra.

Sulla costa temperature minime tra +17°C/+22°C e massime tra +28°C/+31°C.

Nell’interno temperature minime tra +7°C/+16°C e massime tra +22°C/+30°C.