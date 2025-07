Ritrovato il corpo di Nicola Ivaldo, il medico di Albenga scomparso da dieci mesi

Albenga – Si sono concluse con il ritrovamento del corpo le ricerche di Nicola Ivaldo, il medico di Albenga di 66 anni del quale si erano perse le tracce tra il 15 e il 16 settembre del 2024, quando si era avventurato in un’escursione sulle pendici del monte Monviso, in provincia di Cuneo.

L’allarme era scattato il 16 settembre, quando l’uomo non si era presentato al lavoro. L’ultimo segnale giunto dal telefono cellulare risaliva alla sera del 14 settembre, mentre la vettura era stata ritrovata nei pressi della diga di Pontechianale.

Le ricerche erano risultato molto complicate nei primi giorni, a causa delle avverse condizioni metereologiche, mentre erano state interrotte a metà ottobre.

Nei giorni scorsi la Prefettura di Cuneo aveva dato il via libera per riprenderle, anche con l’utilizzo di un elicottero, dei droni e del personale esperto a terra dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino.

L’individuazione del corpo è avvenuta questa mattina ad un altitudine di 3150 metri circa nei pressi di canale Perotti, quello più a destra dei tre che solcano la parete Nord del Monviso.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]