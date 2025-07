Serie B, sorteggiati i calendari di Sampdoria, Spezia e Virtus Entella

Liguria – Manca sempre meno all’inizio dei campionati. Se il Genoa conosce da tempo il calendario del prossimo campionato di Serie A, ieri a Mantova è stato sorteggiato quello del campionato di Serie B, che vedrà la partecipazione di ben tre squadre della Liguria: Sampdoria, Spezia e Virtus Entella.

La prima giornata, in programma nel weekend del 23-24 agosto, vedrà tutte tre le formazioni liguri giocare in casa. Andranno in scena, infatti, Sampdoria-Modena, Entella-Juve Stabia e Spezia Carrarese.

Sono ben sei, quindi, i derby che si disputeranno nella prossima stagione. Nel girone d’andata Entella-Samp (18 ottobre), Spezia-Samp (29 novembre) e Entella-Spezia (8 dicembre). In quello di ritorno, invece, Samp-Entella (17 gennaio), Samp-Spezia (31 gennaio) e Spezia-Entella (7 febbraio).

