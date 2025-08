Voltri, crolla capannone in via delle Fabbriche

Genova – Una parte di un capannone è crollata questa sera in via delle Fabbriche, nel quartiere di Voltri.

I Vigili del Fuoco, sono intervenuti sul posto, allertati dalle chiamate preoccupate dei residenti che hanno visto il crollo o hanno sentito il forte rumore.

Un intervento deciso nonostante la struttura sia abbandonata ma non si possono escludere persone coinvolte.

Per questo, sul posto sono stati invitati i cinofili, gli esperti per la ricerca sotto maceria USAR e i dronisti per la ricerca di eventuali persone coinvolte.

notizia in aggiornamento