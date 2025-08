Genova, gattina di tre mesi investita e uccisa a Voltri: si cercano i proprietari

Genova – Un altro episodio di un animale, in questo caso una gattina di appena tre mesi e mezzo, investita tra le vie della città. Questa volta la notizia fa il giro dei social dopo la condivisione da parte della pagina Associazione UNA – Canile Municipale Monte Contessa Genova che si è attivata per ritrovare il proprietario dell’animale deceduto.

La gattina è stata ritrovata nei pressi dell’uscita autostradale del quartiere genovese di Voltri. Si presume, quindi, che il proprietario possa risiedere in zona.

“Femmina, di circa tre mesi e mezzo, trovata vicino all’uscita dell’autostrada di Voltri, con grave trauma facciale, senza microchip – si legge -. Purtroppo la gattina è deceduta poco dopo l’arrivo in clinica. La foto è tagliata per evitare di urtare i più sensibili, ma in caso di richiesta possiamo mandarla per intero. Ogni settimana ci arrivano gatti investiti, o caduti da finestre e balconi. La maggior parte di loro sono gatti domestici, lasciati uscire dai proprietari, oppure che vivono in case non in sicurezza.

Alcune volte i loro familiari li riprendono, altre, spariscono. A volte veniamo criticati perché per dare in adozione un gatto chiediamo che la casa sia in sicurezza e che l’animale non possa girare libero in mezzo al traffico: guardate questa povera gattina che non ce l’ha fatta e capirete il motivo delle nostre richieste. Le adozioni devono essere consapevoli e gli animali che si decide di accogliere nella propria casa devono essere tutelati”.

