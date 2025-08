Genova, portuale travolto a Pra’, domani il funerale di Patrizio Randazzo

Genova – Verrà celebrato domatti, nel quartiere di Oregina dove abitava, il funerale di Patrizio Randazzo, il portuale trovato morto in casa ieri e che era indagato per la morte del collega Giovanni Macciò, travolto ed ucciso da una ralla nel Terminal PSA di Prà.

Randazzo sarebbe stato stroncato da un malore fatale mentre si trovava ancora a letto, domenica mattina. Nelle scorse ore si era diffusa la notizia, non confermata e neppure smentita, che l’uomo soffrisse di problemi respiratori a seguito di una brutta forma di covid presa durante la pendemia. Circostanze che potrebbero essere alla base della decisione del magistrato che segue il caso di non effettuare l’autopsia per far accertare da un medico specializzato le cause della morte.

Con il decesso la posizione di Randazzo “decade” ma l’inchiesta prosegue con gli altri nomi inseriti nel fascicolo di indagine con l’ipotesi di accusa di omicidio colposo.

Resta infatti aperta la posizione del console Culmv Antonio Benvenuti e i vertici del Terminal PSA-VTE di Pra’.

Il portuale deceduto era sotto indagine per la morte del collega, avvenuta a dicembre, a seguito di un investimento mortale con una ralla.

Le indagini erano state concentrate sulla manovra che Randazzo aveva fatto, facendo compiere alla ralla una sorta di inversione “a U” che potrebbe non essere stata tra quelle comunemente eseguite. Gli inquirenti erano al lavoro anche per accertare le condizioni nelle quali il portuale lavorava e che potrebbero aver giocato un ruolo in quanto avvenuto.

Con la morte dell’indagato la sua posizione, però, viene stralciata dalle indagini.

(foto di Archivio – sotto Giovanni Macciò, vittima dell’incidente mortale di dicembre)