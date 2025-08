Genova, ruba una tv e due borsoni in una macchina in sosta: arrestato

Genova – Dopo l’accoltellamento della prima serata di ieri, intorno alla mezzanotte le forze dell’ordine sono nuovamente intervenute in via Andrea Doria, a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Genova Piazza Principe, dove un giovane di passaggio ha richiesto l’intervento della polizia dopo aver visto un uomo che trafugava in un’auto in sosta.

Rimanendo in contatto con la sala operativa e mantenendosi a debita distanza di sicurezza, il giovane ha seguito il malvivente fornendo le indicazioni utili per l’identificazione.

Gli agenti sono così intervenuti nei pressi di salita San Paolo, dove hanno fermato il 45enne: sottobraccio aveva un televisore ed è stato trovato in possesso di due borsoni, tutti oggetti riconosciuti dai proprietari dell’auto trafugata.

La refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari, mentre l’uomo – con precedenti di polizia – è stato arrestato e condotto presso il carcere genovese di Marassi.

