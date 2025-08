Albissola Marina, grave incidente, ferita una donna

Albissola Marina (Savon) – Ha riportato brutte ferite e lesioni ad una gamba la donna di 60 anni coinvolta questa mattina nel grave incidente stradale avvenuto questa mattina in corso Bigliati all’altezza dei Bagni Sirena.

Per cause ancora da accertare un camion ed uno scooter si sono scontrati e ad avere la peggio è stata la donna che è stata sbalzata dal sellino ed è caduta rovinosamente a terra.

Alcuni passanti che hanno notato la scena hanno composto il numero di emergenza 112 che ha attivato i soccorsi.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza e l’auto medica del 118 ma anche le forze dell’ordine.

La donna è stata stabilizzata e trasferita in codice rosso, il più grave, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove i medici hanno riscontrato ferite ad una gamba.

Pesanti i disagi per la circolazione locale con code sia in uscita dall’autostrada a10 che sulla statale Aurelia.

In corso la ricostruzione di quanto avvenuto.

