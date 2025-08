Genova, scoperto giro di prostituzione nel centro massaggi: interviene la polizia

Genova – Negli scorsi giorni la Polizia di Stato ha realizzato una vasta operazione, coordinata dal Servizio Centrale Operativo, volta a contrastare i fenomeni criminali connessi alla comunità cinese presente in Italia, ponendo una particolare attenzione ai fenomeni legati all’immigrazione clandestina, allo sfruttamento della prostituzione e del lavoro, alla contraffazione di prodotti, alla distribuzione di stupefacenti e alla detenzione abusiva di armi.

L’operazione ha coinvolto anche il territorio genovese. Le forze dell’ordine hanno controllato 52 esercizi pubblici gestiti da cittadini cinesi, nello specifico centri massaggi, negozi e attività di ristorazione, identificando titolari, dipendenti e avventori.

In tale contesto, nello specifico in un centro massaggi, sono stati raccolti utili spunti investigativi finalizzati all’avvio di attività d’indagine per l’accertamento di condotte afferenti allo sfruttamento della prostituzione. Inoltre, sono state eseguite tre misure cautelari (due custodie in carcere e un obbligo di presentazione alla P.G.) emesse, all’esito di attività investigativa condotta a carico di cittadini cinesi ritenuti responsabili di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, all’interno di un locale adibito a centro massaggi.

Infine, nell’ambito degli intensificati controlli predisposti nelle aree urbane e nei centri di aggregazione ascrivibili al contesto segnalato, sono stati rintracciati due soggetti destinatari rispettivamente di ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina aggravate e di decreto di fermo per furto con strappo.

