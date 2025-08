Meteo Liguria, torna il bel tempo e il caldo

Il campo di alta pressione va ulteriormente rafforzandosi sul Mediterraneo centro-occidentale riportando sulla Liguria generali condizioni di tempo stabile e temperature in aumento.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, martedì 5 agosto 2025:

Giornata caratterizzata da cieli sereni o, al più, poco nuvolosi sull’intero territorio regionale. Da segnalare solamente la presenza di qualche addensamento pomeridiano sui rilievi delle zone interne, ma senza conseguenze associate.

Venti ad inizio e fine giornata, deboli a regime variabile. Durante le ore centrali del giorno, deboli dai quadranti meridionali.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature stazionarie lungo la costa, in aumento nelle zone interne.

Sulla costa temperature minime tra +18°C/+23°C e massime tra +25°C/+30°C.

Nell’interno temperature minime tra +10°C/+17°C e massime tra +24°C/+30°C.