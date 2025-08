Incidente ad Albissola Marina, rimane in prognosi riservata la donna rimasta ferita

Albissola Marina (Savona) – Si trova sempre ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure la donna di 61 anni rimasta gravemente ferita nell’incidente avvenuto ieri mattina in corso Bigliati.

L’incidente avrebbe coinvolto uno scooter e un camion. La donna, che viaggiava sul mezzo a due ruote, è rimasta gravemente ferita a seguito dell’impatto, riportando delle conseguenze serie soprattutto ad una gamba.

Le sue condizioni sono apparse critiche fin da subito. Soccorsa dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, è stata trasportata in codice rosso, quello di maggiore gravità, all’ospedale Santa Corona.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, quelli della Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco. Sono stati effettuati i rilievi necessari a chiarire la dinamica del sinistro stradale, mentre la circolazione è rimasta a lungo interdetta con i conseguenti disagi per il traffico nella zona.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]