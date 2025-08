Meteo Liguria, torna il caldo: weekend con temperature sopra i 30 gradi

Liguria – Dopo diverse settimane di assenza, l’anticiclone africano è ormai pronto a tornare sull’Italia e anche sulla Liguria. Se quasi tutto il mese di luglio è stato caratterizzato da una fase più instabile e perturbata, almeno fino a Ferragosto il nostro paese vedrà una nuova fase di caldo intenso. La speranza di molti è che questa non raggiunga i picchi toccati tra fine giugno e inizio luglio, quando il capoluogo ligure rimase quasi una settimana consecutiva con il ‘bollino rosso’, ossia lo stato d’allerta di grado più elevato per quanto riguarda le alte temperature. Ad oggi non è previsto alcun genere di bollino, ma eventuali comunicazioni arriveranno soltanto a ridosso del fine settimana.

Le temperature massime supereranno abbondantemente i 30 gradi nel weekend e, con ogni probabilità, anche nel corso della prossima settimana.

