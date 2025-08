Morti sul lavoro, drammatico bilancio dei primi sei mesi dell’anno: i dati in Liguria

Genova – Nei primi sei mesi dell’anno sono stati 502 i morti sul lavoro in Italia, un numero in aumento del 7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (un totale di 33 casi in più). Lo riportano i dati Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega.

A finire in zona rossa a giugno 2025, con un’incidenza superiore a +25% rispetto alla media nazionale (Im=Indice incidenza medio, pari a 15,1 morti sul lavoro ogni milione di lavoratori), sono: Basilicata, Umbria, Trentino-Alto Adige, Sicilia, Puglia, Abruzzo e Campania. In zona arancione: Calabria, Valle d’Aosta, Veneto, Liguria e Piemonte. In zona gialla: Toscana, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Lombardia, Sardegna ed Emilia-Romagna. In zona bianca: Molise e Lazio.

Analizzando più da vicino le province della Liguria, emerge come ben tre si trovino in zona rossa: si tratta di Savona (9° posto a livello nazionale), Imperia (24° posto) e La Spezia (30° posto). In zona bianca, invece, Genova (87° posto). In totale sono stati dieci i morti sul lavoro nella nostra regione dall’inizio dell’anno.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]