Skymetro, le reazioni della politica dopo l’incontro di oggi al MIT

Genova – Dopo l’incontro che si è svolto questa mattina a Roma al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al quale ha partecipato la sindaca Salis, sono diverse le reazioni che arrivano dalla politica cittadina e regionale sul tema Skymetro.

“Incontro proficuo e concreto” l’ha definito Silvia Salis, che ribadisce il ‘no’ della giunta al progetto Skymetro e l’intenzione del Comune di Genova di partecipare al bando del 2026 con un nuovo progetto. “Ringrazio il Ministro che ci ha concordato la possibilità di non restituire il denaro pubblico già speso in progettazione”, ha aggiunto.

Opposta, invece, la reazione dell’ex sindaco reggente Pietro Piciocchi: “La Giunta Salis ha cancellato il progetto dello Skymetro in Val Bisagno, facendo sparire da Genova 398 milioni di finanziamenti. Una scelta che non solo priva i cittadini di un trasporto pubblico moderno, ma infligge un duro colpo all’economia cittadina, togliendo migliaia di posti di lavoro e opportunità alle aziende dell’indotto”.

Di opinione opposta il senatore del Partito Democratico, Lorenzo Basso: “A Genova la Lega riesce a contraddire persino il suo Ministro. Invece di raccontare storie che non esistono pensi a garantire la copertura dei costi aggiuntivi per il tunnel subportuale”.

Mentre Matteo Rosso (FdI) attacca la sindaca: “Oggi Silvia Salis scopre che il Governo Meloni agisce per il bene dei cittadini, ma Genova perde lo Skymetro e la Val Bisagno una mobilità migliore”.

Infine, sul tema interviene anche Legambiente, impegnata in un ricorso contro la realizzazione dell’opera: “Su Skymetro una soluzione di buon senso. Ora si apra percorso partecipato per trasporto pubblico in Val Bisagno”.

