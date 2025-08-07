giovedì 7 Agosto 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaAutostrade, incidente in A10: due feriti e traffico in tilt
Notizie LiguriaGenovaCronacaNotizie in evidenza

Autostrade, incidente in A10: due feriti e traffico in tilt

Redazione Liguria
0

coda autostrada A10Genova – É iniziata con un incidente la mattinata lungo le Autostrade intorno al capoluogo. É accaduto poco dopo le ore 8 in A10, nel tratto compreso tra il casello di Genova Pra’ e quello di Genova Pegli.
Al momento non si conosce la dinamica di quanto accaduto e nemmeno il numero di mezzi rimasti coinvolti, ma il bilancio sarebbe di due persone rimaste ferite, entrambe non in maniera grave. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le cure necessarie nei loro confronti. Inoltre, sono giunti sul luogo del sinistro anche gli agenti della Polizia Stradale.
Molto pesanti le ripercussioni sulla viabilità. Al momento si segnalano 4 chilometri di coda a partire tra tratto compreso tra Arenzano e Genova Pra’ e fino al punto dell’incidente. Ripercussioni, inoltre, si segnalano anche nella carreggiata dell’A26 che viaggia in direzione sud, poco prima del bivio con l’A10.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE

Genova, in porto la nave che caricherà i cannoni, scatta la...

Cronaca
meteo Liguria giovedì 7 agosto 2025

Meteo Liguria, tempo più stabile e soleggiato, torna il caldo

Cronaca
albenga ferito strada

Albenga, coltellate per strada, paura tra i passanti

Cronaca
ambulanza Gau

Genova, l’Associazione Gau cerca un autista per ambulanze

Cronaca