Autostrade, incidente in A10: due feriti e traffico in tilt

Genova – É iniziata con un incidente la mattinata lungo le Autostrade intorno al capoluogo. É accaduto poco dopo le ore 8 in A10, nel tratto compreso tra il casello di Genova Pra’ e quello di Genova Pegli.

Al momento non si conosce la dinamica di quanto accaduto e nemmeno il numero di mezzi rimasti coinvolti, ma il bilancio sarebbe di due persone rimaste ferite, entrambe non in maniera grave. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le cure necessarie nei loro confronti. Inoltre, sono giunti sul luogo del sinistro anche gli agenti della Polizia Stradale.

Molto pesanti le ripercussioni sulla viabilità. Al momento si segnalano 4 chilometri di coda a partire tra tratto compreso tra Arenzano e Genova Pra’ e fino al punto dell’incidente. Ripercussioni, inoltre, si segnalano anche nella carreggiata dell’A26 che viaggia in direzione sud, poco prima del bivio con l’A10.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]