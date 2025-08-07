giovedì 7 Agosto 2025
Genova, è morto il bambino colto da un malore in spiaggia ad Albenga

Redazione Liguria
Gaslini Genova vetrata colorataGenova – É morto il bambino di soli 9 anni colto da un malore fatale mentre si trovava in spiaggia ad Albenga con la famiglia. Il piccolo si era sentito male mentre si trovava sul litorale due giorni fa, martedì 5 agosto.
Il bimbo si era sentito male mentre stava giocando sotto gli occhi di diverse persone e le sue condizioni erano apparse critiche fin da subito. Soccorso dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, è stato trasportato in codice rosso – quello di maggiore gravità – all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. In un secondo momento è stato trasferito con l’elicottero all’ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova.
I medici in queste ore hanno tentato in diversi modi di salvarlo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Nelle scorse ore è stato dichiarato il decesso.
