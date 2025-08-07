giovedì 7 Agosto 2025
Genova, scippa il telefono ad un uomo e scappa: 30enne arrestato

Redazione Liguria
carabinieri, vicoli, GenovaGenova – Ha scippato il telefono ad un uomo nel centro storico, è scappato in direzione di piazza Corvetto ed è stato fermato e arrestato dai Carabinieri intervenuti sul posto.
Il protagonista della vicenda è un uomo di 30 anni, che mentre stava percorrendo a piedi vico dei Droghieri ha approfittato della distrazione di un altro passante intento a parlare al telefono, per strappargli il cellulare dalle mani e fuggire.
La vittima del furto si è immediatamente messa al suo inseguimento, mentre alcuni passanti che stavano assistendo alla scena hanno allertato i soccorsi.
La fuga dell’uomo è terminata in piazza Corvetto, dove è stato raggiunto e fermato dai militari dell’arma. Il malvivente pochi metri prima aveva tentato di liberarsi della refurtiva, che è stata ritrovata in un’aiuola e riconsegnata al legittimo proprietario. Nei confronti del 30enne è scattato l’arresto.
