Genova, portuali in protesta contro le armi in porto: la situazione del traffico

Genova – Come annunciato questa mattina, è scattata la protesta da parte dei lavoratori portuali genovesi contro il passaggio di carichi di armi presso lo scalo genovese. Ad organizzare la manifestazione il Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali.

“Così davvero non ci siamo – si legge in un post sui social – Siamo appena usciti da un incontro che, a nostro avviso, è stato utile e chiaro. Proprio mentre discutevamo con le autorità, a bordo della Barhi Yambu, attraccata al terminal GMT, i lavoratori hanno trovato la nave carica come raramente accaduto: sistemi d’arma, esplosivi, munizioni”

La protesta è iniziata intorno alle ore 8, con il blocco di varco Etiopia e più di un centinaio di lavoratori e manifestanti presenti. Un paio d’ora più tardi il corteo si è spostato in direzione di San Benigno, transitando da via Scarsellini e da via Balleydier che sono rimaste chiuse al transito veicolare.

Più in generale, sono molto pesanti le ripercussioni sulla circolazione sia in città che lungo l’Autostrada. La strada Guido Rossa è rimasta chiusa al transito per circa due ore e mezza, con pesantissimi disagi su tutto il ponente cittadino. É stata riaperta solamente intorno alle 11.

Inoltre, ripercussioni si sono registrate anche lungo l’Autostrada A10 a causa delle code che si sono rapidamente formate nei pressi dell’uscita del casello di Genova Ovest.

