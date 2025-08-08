venerdì 8 Agosto 2025
Meteo Liguria, tornano le temperature sopra i 30 gradi. Domani bollino giallo

Redazione Liguria
caldo termometroLiguria – Dopo quasi un mese di tregua, ormai ci siamo: l’anticiclone africano è pronto ad interessare nuovamente l’Italia e Genova come fatto tra la fine di giugno e l’inizio di luglio.
Dai prossimi giorni su gran parte della regione le temperature toccheranno vette sempre più elevate, fino a raggiungere – e superare – i 35 gradi di temperatura percepita nelle ore più calde della giornata.
Se oggi non è previsto ancora nessuno stato di allerta, domani tornerà il bollino giallo – grado di allerta più basso – su Genova. É possibile che l’allerta caldo interesserà la nostra regione per il resto del weekend e anche per la prossima settimana, almeno fino a Ferragosto.
