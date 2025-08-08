Meteo Liguria, tornano le temperature sopra i 30 gradi. Domani bollino giallo

Liguria – Dopo quasi un mese di tregua, ormai ci siamo: l’anticiclone africano è pronto ad interessare nuovamente l’Italia e Genova come fatto tra la fine di giugno e l’inizio di luglio.

Dai prossimi giorni su gran parte della regione le temperature toccheranno vette sempre più elevate, fino a raggiungere – e superare – i 35 gradi di temperatura percepita nelle ore più calde della giornata.

Se oggi non è previsto ancora nessuno stato di allerta, domani tornerà il bollino giallo – grado di allerta più basso – su Genova. É possibile che l’allerta caldo interesserà la nostra regione per il resto del weekend e anche per la prossima settimana, almeno fino a Ferragosto.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]