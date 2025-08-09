sabato 9 Agosto 2025
Genova, caldo intenso e scatta il bollino giallo

caldo termometroGenova – E’ scattata l’allerta gialla di livello 1 per la prevista ondata di calore che interesserà la Liguria nella giornata di oggi, sabato 9 e di domani, domenica 10 agosto.
Il cosiddetto “bollino giallo” fa intervenire prescrizioni di sicurezza per tutelare la salute di anziani e bambini ma anche delle persone con problemi di salute e cronici.
L’invito della protezione civile è a non uscire di casa nelle ore più calde della giornata, bere molta acqua e consumare pasti leggeri.
Occorre anche fare particolare attenzione alla conservazione dei farmaci e degli alimenti che potrebbero subire alterazioni proprio a causa delle alte temperature.
Le previsioni meteo annunciano temperature in forte aumento per la giornata di oggi e di domani
