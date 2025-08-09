Genova, caldo intenso e scatta il bollino giallo

Genova – E’ scattata l’allerta gialla di livello 1 per la prevista ondata di calore che interesserà la Liguria nella giornata di oggi, sabato 9 e di domani, domenica 10 agosto.

Il cosiddetto “bollino giallo” fa intervenire prescrizioni di sicurezza per tutelare la salute di anziani e bambini ma anche delle persone con problemi di salute e cronici.

L’invito della protezione civile è a non uscire di casa nelle ore più calde della giornata, bere molta acqua e consumare pasti leggeri.

Occorre anche fare particolare attenzione alla conservazione dei farmaci e degli alimenti che potrebbero subire alterazioni proprio a causa delle alte temperature.

Le previsioni meteo annunciano temperature in forte aumento per la giornata di oggi e di domani

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]