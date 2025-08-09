sabato 9 Agosto 2025
Cronaca

Masone, fiamme alla Casa degli Alpini

Redazione Liguria
0

Vigili del Fuoco, pompieri, incendio interno localeMasone (Genova) – Vigili del fuoco in azione, nella notte, per spegnere un incendio divampato alla Casa degli Alpini di via Romitorio. Per cause ancora da accertare ha preso fuoco il forno a legna esterno alla struttura e le fiamme hanno fatto scattare l’allarme con l’arrivo di due squadre di pompieri da Genova.
Fortunatamente l’intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero al vicino edificio principale e agli spazi esterni.
Una volta spente le fiamme sono state avviate le operazioni di bonifica e le prima indagini per accertare le cause del rogo. Era stata allertata anche la squadra del distaccamento di Ovada del comando di Alessandria ma vista la situazione è stato disposto il rientro alla sede.
Sul posto anche i carabinieri della stazione di Arenzano.
Fortunatamente non si registrano feriti ma i danni sono ingenti.

